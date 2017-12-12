Дорину Киртоакэ на 4 дня разрешили выезд из страны

Отстраненного генпримара Кишинева отпустили в Румынию на похороны короля Михая.

Соответствующий запрос, поданный ранее адвокатом Киртоакэ, был одобрен сегодня столичным судом.

Согласно данному решению, Дорин Киртоакэ может не находиться в стране с 13 по 17 декабря.

7 декабря судом столичного сектора Буюканы срок судебного контроля в отношении Дорина Киртоакэ был продлен еще на 30 дней. Решение вступает в силу, начиная с 10 декабря 2017 года, и действительно до 9 января 2018 года.

Дорин Киртоакэ был помещен под домашний арест с мая этого года по делу о платных парковках. 10 ноября его выпустили под судебный контроль.