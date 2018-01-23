Дорина Киртоакэ не пустили в Яссы отпраздновать “унирю”

Мероприятия в честь 10 лет побратимства Кишинева и Ясс, а также “Объединения Румынских княжеств 1859 года”, пройдут без участия отстраненного примара молдавской столицы.

Всё потому, что столичный суд не разрешил либералу, находящемуся под судебным контролем, покинуть Молдову для посещения Румынии.

По словам пресс-секретаря Либеральной партии Ионела Пушкаш, судьи отклонили запрос, так как прокуроры заподозрили, что Киртоакэ может сбежать.

Стоит отметить, что временно исполняющая обязанности примара Сильвия Раду на это мероприятие поедет.