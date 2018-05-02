DoReDoS показала эксклюзивное видео с первой репетиции на “Евровидении-2018”

DoReDoS показала эксклюзивное видео с первой репетиции на “Евровидении-2018”

Музыканты вовсю готовятся к предстоящему выступлению и вчера провели первую репетицию на главной сцене конкурса в Лиссабоне. 

Ее фрагментом они поделились на своей странице в соцсети.

– Вот он, самый ожидаемый момент зрителя. Наша первая репетиция на сцене “Евровидения-2018”. Вам нравится? – подписали они ролик.

Восторженные комментарии не заставили себя ждать.

– “Отличное шоу! Удачи! Мы верим в вас!”, “Я смотрел на вас из пресс-центра, и мне очень понравилось. Вы заставили меня смеяться!”, “Это было действительно хорошо! Один из лучших номеров”, – пишут пользователи. 

Напомним, группа DoReDoS выступит во втором полуфинале конкурса, который пройдет 10 мая, под номером 7. Молдавские музыканты принимают участие в состязании при поддержке президента Игоря Додона, а песню для них написал Филипп Киркоров.

 

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