Дополнительные пособия на новорожденных и бесплатные молочные продукты: инициативы ПСРМ – в действии!

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Сказано – сделано! По инициативе социалистов в Мунсовете впервые было введено единовременное пособие в размере 2000 леев при рождении третьего ребенка и более. В прошлом году в ходе предвыборной кампании Ион Чебан пообещал, что эта помощь будет сохранена и категории получателей этих выплат будут расширены.

Как сообщил вице-председатель парламента, секретарь по идеологии ПСРМ, потенциальный кандидат на пост генпримара Кишинева от Партии социалистов, данная финансовая поддержка также оказывается нуждающимся семьям, начиная с рождения первого ребенка.

– За этот период нам удалось помочь 2500 семьям, и программа продолжает успешно работать и по сей день, – отметил он.

Кроме того, Чебан напомнил, что социалисты обещали бесплатные молочные продукты и продукты первой помощи в первый год жизни малышей. ПСРМ удалось, при поддержке коллег из Мунсовета, внести поправки в положение, и впервые семьи из пригородов и семьи с двойняшками и тройняшками были снабжены этими продуктами независимо от их социального положения. В результате бесплатные молочные продукты получили 2543 ребенка.

– Дети – это будущее нашего города, нашей страны, поэтому мы должны различными способами поощрять деторождение и продолжать программы социальной поддержки. Мы знаем, что этого мало, но это только начало, – подытожил Ион Чебан