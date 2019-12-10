Дополнение к существующему договору на поставку газа будет подписано до конца декабря

Дополнение к существующему договору на поставку газа, заключенному между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз», будет подписано до конца декабря. Об этом заявил председатель АО «Молдовагаз» Вадим Чебан на встрече с министром экономики и инфраструктуры Анатолием Усатым.

По словам Чебана, дополнение будет подписано после согласования решений по оплате стоимости услуг по транспортировке природного газа в реверсном режиме через территорию Украины на участке Орловка – Каушаны.

Сегодня премьер-министр Ион Кику отметил, что после Парижского саммита в «нормандском формате» президент Украины заявил, что проблема экспорта российского газа в Европу была разблокирована и ведется работа над деталями новой договоренности.

– Это хорошая новость для всех, кто зависит от энергетических ресурсов с Востока, в том числе для нас, тех, кто живет и работает в Республике Молдова, – подчеркнул премьер-министр.

Компания «Молдовагаз» заявила вчера, что Республика Молдова будет обеспечена газом в реверсном режиме по трансбалканскому коридору, если Российская Федерация и Украина не достигнут соглашения о транзите российского газа.

Министерство экономики и инфраструктуры уточнило, что 12 декабря в Брюсселе состоится рабочее заседание, чтобы обсудить этап подготовки всех операторов транспортных систем по трансбалканскому коридору по обеспечению транспортировки газа в реверсном режиме.

Договора на поставку газа потребителям Республики Молдова и транзит газа через территорию нашей страны, подписанные АО «Молдовагаз» и АО «Газпром», действительны до конца текущего года.