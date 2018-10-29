Домушник из Каменки украл у жительницы столицы имущество почти на 47 тысяч леев и был задержан полицией

24-летний житель Каменского района был задержан сотрудниками Управления полиции Кишинёва по подозрению в краже из жилища, совершённой в столичном секторе Центр.

По данным пресс-службы полиции, 24 октября за помощью обратилась 54-летняя жительница столицы, которая рассказала, что из её дома были украдены ценные вещи. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что преступник проник в жилище, повредив при этом окно, и украл золотую цепочку и 4 пары часов. Таким образом, он нанёс хозяйке квартиры ущерб в размере 46 500 леев.

В результате предпринятых мер подозреваемый был идентифицирован и задержан. Органы правопорядка установили, что молодой человек ранее был судим за подобные преступления. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и заявил, что пошёл на преступление из-за отсутствия денежных средств.

По факту кражи, совершённой путём проникновения в чужое жилище, было возбуждено уголовное дело. Задержанный был помещён в изолятор на 72 часа. Ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд на срок до 240 часов или лишение свободы до 4 лет.