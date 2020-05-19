Домогался прямо на улицах: мужчину задержали за действия сексуального характера

Домогался прямо на улицах: мужчину задержали за действия сексуального характера

В Бендерах за насильственные действия сексуального характера арестован молодой мужчина. В милиции зарегистрировано уже три заявления от потерпевших.

23-летний подозреваемый подходил к женщинам на улицах города и, удерживая их, прикасался к интимным местам. При этом, пишет mvdpmr.org, он испытывал сексуальное удовольствие. Всё происходило внезапно: потерпевшие не успевали сориентироваться и оказать физическое сопротивление.

Всех, кто стал жертвой молодого человека, просят обращаться по телефону: 0 (552) 2-16-92. Конфиденциальность гарантирована.

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