Домашний арест Кирилла Лучинского продлили еще на 30 суток

Соответствующее решение несколько минут назад принял суд столичного сектора Буюканы.

Как сообщает tv8.md, на заседании был заслушан последний свидетель обвинения – примар города Оргеев, бизнесмен Илан Шор. Он пришел в суд, окруженный телохранителями, которые не позволяли представителям СМИ общаться с Шором. Последний отказался отвечать на вопросы прессы и заявил, что будет говорить только после того, как будет заслушан.

В ходе заседания судьи приняли решение одобрить запрос прокуроров о продлении домашнего ареста бывшего депутата ЛДПМ на 30 суток.

Кирилл Лучинский обвиняется в отмывании денег, а также во внесении ложных данных в декларацию о доходах. Экс-политик обвинения в свой адрес отрицает.