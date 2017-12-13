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Домашний арест Кирилла Лучинского продлили еще на 30 суток

Домашний арест Кирилла Лучинского продлили еще на 30 суток

Соответствующее решение несколько минут назад принял суд столичного сектора Буюканы. 

Как сообщает tv8.md, на заседании был заслушан последний свидетель обвинения – примар города Оргеев, бизнесмен Илан Шор. Он пришел в суд, окруженный телохранителями, которые не позволяли представителям СМИ общаться с Шором. Последний отказался отвечать на вопросы прессы и заявил, что будет говорить только после того, как будет заслушан.

В ходе заседания судьи приняли решение одобрить запрос прокуроров о продлении домашнего ареста бывшего депутата ЛДПМ на 30 суток.

Кирилл Лучинский обвиняется в отмывании денег, а также во внесении ложных данных в декларацию о доходах. Экс-политик обвинения в свой адрес отрицает.

 

 

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