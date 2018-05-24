Дома в трёх столичных районах окажутся сегодня обесточенными

Компания – поставщик электроэнергии сообщает, что сегодня, 24 мая, будут производиться плановые отключения в связи с проведением работ.

Так, в промежутке времени, указанном ниже, обесточенными окажутся следующие дома в городе:

Сектор Буюканы:

– ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 – в промежутке между 08:00 – 19:00.

Сектор Центр:

– ул. А. Щусев 3, Букурешть 9999, Кицкань 2-30, 3-19, Кочиерь 1, 4, 5, Кошница 1-21, 2-20, Фиерарилор 7, 10, 12, Гырлицей 1, 2, Ион Инкулец 3-33, 43, 4-16, Измаил 2, 16-38, 9999, Лев Толстой 3/1, 2-18, 5, Мерешень 1-7, 2-6, Пан Халипа 18, 20, Суручень 2-6, 5, Тигина 12 – в промежутке между 09:00 – 17:00;

– ул. Грэдинилор 23 – 13:00 – 17:00;

– ул. Грэдинилор 23, 25 – 09:00 – 13:00;

– ул. Измаил 84 подъезд 4 – 7 – 09:30 – 17:00.

Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Мовилень 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 – 09:20 – 18:00;

– ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Л. Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 – 09:20 – 17:00;

– ул. И. Виеру 3, 3A, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6/3, 7, 9, 10, 10/3, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/6, Мирча чел Бэтрын 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27B – 09:00 – 13:00.

Кроме этого, отключения электроэнергии ожидаются и в других населенных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться тут.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.