“Дома с семьей”: глава государства рассказал, как встретит Пасху, и попросил граждан не подвергать себя рискам (ВИДЕО)

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Впервые за долгие годы президент не будет участвовать в Пасхальном богослужении в церкви, и рекомендует не делать этого и всем гражданам страны, чтобы не подвергать риску заражения коронавирусом ни себя, ни своих близких. В рамках нового выпуска “Президент отвечает” Игорь Додон напомнил, что ранее было решено, что службы в храмах должны проходить без прихожан для безопасности людей в условиях пандемии.

– Что касается Благодатного огня – его доставят и в этом году из Израиля. Завтра вечером, скорее всего, около 19:00, он прибудет в аэропорт. Затем его распределят по епископиям, и далее по всем районным центрам по стране, по церквям. Я также буду в аэропорту. Гражданам рекомендую не ходить в церкви. Во многих населенных пунктах священники пройдут с Благодатным огнем по улицам и распределят между желающими, – рассказал он.

Пасхальную ночь глава государства проведет дома с семьей. Впервые за многие годы он не отправится в церковь, и рекомендует не делать этого и всем остальным гражданам.

– Оставайтесь дома, смотрите службу по телевизору. Очень важно не подвергать риску близких. Лично я уже купил освящённый кулич. Напомню, что было решено освятить в пекарнях хлебобулочные пасхальные изделия, чтобы граждане могли купить уже освященные продукты. Еще раз рекомендую воздержаться от массовых посещений храмов, чтобы предотвратить распространение вируса. В селах священники пройдут по улицам для освящения продуктов у ворот домов желающих, – подытожил Додон.

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