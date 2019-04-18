Дом супружеской пары из Дрокии обокрали в момент, когда хозяева уши на работу (ФОТО)

0

В дом семьи Негура из села Моара де Пятрэ Дрокиевского района проникли воры. Инцидент произошёл два дня назад, когда супруги ушли на работу.

По словам пострадавших, их не было дома всего несколько часов, в течение которых неизвестные проникли в жилище и украли около 6 000 леев. Затем преступники сели в такси и скрылись в неизвестном направлении, пишет nordnews.md.

– Мы вышли на работу в пять часов утра, в местный пункт сбора молока. Вернулись через несколько часов и увидели, что окно в доме открыто. Внутри всё было разгромлено: вещи разбросаны, телевизор лежал на полу. Из дома пропали 6 000 леев. Думаю, воры знали, чем занимается наша семья. Они знали о деньгах, которые мы должны были отдать работникам за собранное молоко, – рассказал глава семьи.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Пока что личности преступников не установлены. Если виновные будут найдены, им грозит штраф в размере до 67 500 леев или до 4 лет лишения свободы.