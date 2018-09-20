Должны были приехать в Молдову на крестины, а приедут на похороны собственной дочери: родители сбитой 9-летней девочки в шоке от случившегося (ФОТО)

Стали известны подробности страшного ДТП, в результате которого погибла 9-летняя девочка. По словам родных, она поехала на велосипеде из Блиндешть, где жила, в соседнее село, Скулень, к тете, после чего возвращалась домой к бабушке. Смертельная авария произошла всего в нескольких метрах от дома.

Как пишет protv.md, родители девочки работают за границей. Они уехали туда месяц назад, а ребенок остался под присмотром бабушки. Через месяц мать и отец должны были вернуться в Молдову, чтобы отпраздновать крестины ребенка. Теперь им предстоит проводить дочь в последний путь. Родные говорят, что у родителей есть еще один ребенок, которому 11 лет, а мама погибшей девочки беременна.

В то же время 58-летний водитель, совершивший смертельный наезд на девочку, был задержан на 72 часа. Мужчина полностью признал свою вину и заявил, что не заметил ребенка. Примечательно, что инцидент произошел днем – около 15.00. Удар был настолько сильным, что девочку отбросило на несколько метров. Она скончалась до приезда врачей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мужчине, который является личным водителем примара Скулень и в момент ДТП находился за рулем служебной машины, грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.