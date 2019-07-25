Должность бизнес-омбудсмена, унификация налоговых выплат и существенная поддержка аграриев: экономические инициативы президента (ВИДЕО)

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В течение прошлой недели президент Молдовы Игорь Додон встречался с представителями профсоюзов, различных бизнес-ассоциаций и с банкирами. По результатам этих встреч были разработаны несколько концептуальных экономических и социальных инициатив, которые будут предложены в качестве законопроектов.

В рамках интервью глава государства подробно рассказал, о чем идет речь.

В частности, мы хотим предложить принять закон, предусматривающий так называемую “презумпцию невиновности” для бизнеса. Не так, как было до сих пор: “А, у тебя какие-то обороты, сразу в тюрьму, а потом будем разбираться”. Кроме того, мы хотим ввести должность адвоката для бизнесмена – в России есть такая практика, у президента есть советник, который занимается этими вопросами. Это предложение пришло от бизнеса, и мы его поддержали. Третье – есть предложение, чтобы все налоги и перечисления, которые в разные фонды (социальный, медицинский и так далее) платят предприниматели, объединить в один платеж в государственный бюджет. Есть предложение и по сельскому хозяйству. Сейчас большая проблема у переработчиков – они покупают сырье по 8% НДС, а продают готовую продукцию по 20% НДС. Мы предлагаем ввести единую ставку и там, и там, а эти 20% возвращать за счет бюджета в качестве субвенций аграриям. Кроме того, мы будем настаивать на внесении поправок в Закон о внутренней торговле таким образом, чтобы дать возможность местным производителям присутствовать в новых торговых сетях и ограничить торговую надбавку для этих сетей. Мы пытались принять эту инициативу и в прошлом парламенте, но тогда было очень сильное лобби у некоторых сетей со стороны ДПМ, – перечислил глава государства.

Социальные же инициативы, по его словам, касаются индексации пенсий два раза в год, гарантирования выплаты на определенный период пенсии наследникам в случае преждевременного ухода из жизни ее получателя и так далее.

– Мы разработали эти инициативы и предложим принять их и правительству, и парламенту, – подчеркнул президент.