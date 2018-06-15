Долой сосиски. 7 интересных рецептов сопровождения к пиву

Долой сосиски. 7 интересных рецептов сопровождения к пиву

Представляем эффектные и небанальные варианты закусок к пиву.

Во время чемпионата мира будет выпито много пива. Очень много. Закусывать его чипсами и сухариками надоест на первом же матче. Сосиски продержатся чуть дольше. Но кроме этих классических закусок к пиву можно предложить очень много вкусных и несложных в исполнении блюд. У них будет только один недостаток: они калорийны. Остается надеяться, что яркие эмоции от просмотра футбольных матчей сожгут избыток калорий.

 

Жареный нут

Фото: Пресс-служба ресторана Gayane’s

Рецепт Тагуи Гаранян, шеф-повара ресторана Gayane’s 

  • 200 г нута
  • Соль и перец
  • 5 г сушеного чабреца
  • 5 г сухого резана
  • 5 г сухого перца чили
  • 200 мл растительного масла для жарки

Шаг 1. Нут отварить в течение 1-1,5 часов.

Шаг 2. Сцедить через сито и добавить специи. Подержать один день в специях.

Шаг 3. Разогреть масло и обжарить в нем острый нут. Подавать теплым или холодным.

 

Сморреброд с печенью трески

Фото: Ресторан Dilly

Рецепт Дениса Крылова, шеф-повара ресторана Dilly

  • 1 кусочек бородинского хлеба
  • 70 г печени трески
  • Пара капель сока лимона
  • 5 г красного лука (лучше крымского)
  • 2 г лука-сибулет
  • 1 яйцо
  • 2 г редиса
  • Кресс-салат

Шаг 1. Отварить яйцо.

Шаг 2. Мелко нарезать лук.

Шаг 3. На ломтик бородинского хлеба выложить печень трески, смешанную с луком и лимонным соком.

Шаг 4. Сверху положить половину яйца и украсить слайсом редиса и кресс-салатом.

 

Начос с соусом камамбер

Фото: Пресс-служба Le Restaurant

Рецепт Жереми Урюти, шеф-повара Le Restaurant

  • 200 г муки
  • 200 г кукурузной муки
  • 80 мл оливкового масла
  • 120 мл воды
  • 15 г соли
  • 20 г мексиканских специй
  • 30 г гуакамоле

Для соуса камамбер:

  • 100 г камамбера
  • 250 мл сливок 33%

Шаг 1. Просеять кукурузную муку в широкую миску. К ней насыпать соль и мексиканские специи.

Шаг 2. В посуду с горячей водой добавляем оливковое масло. Вылить маслянистую воду в миску с мукой. С помощью лопатки или ложки вымешивать мучную вязкую массу. Дать тесту чуть остыть и начать месить вручную. Должен получиться плотный и не липкий тестовый комочек.

Шаг 3. На столе простелить пергамент и присыпать его небольшим количеством кукурузной муки. Отделить маленькие шарики от теста и начать раскатывать каждый до получения тонкой лепешки (толщиной не более 2 мм). С помощью формочки сделайте все чипсы одинаковой формы.

Шаг 4. Запекать в духовке при 180 градусах 12-20 мин. Накрыть алюминиевой бумагой и дать остыть.

Шаг 5. Сделать соус: сыр порезать на маленькие кубики. Сливки поставить на огонь и, когда они закипят, добавить камамбер. Огонь убавить и дать сыру расплавиться, помешивая, держать на огне до получения густого соуса.

Шаг 6. Выложить готовые начос на блюдо, сверху полить соусом камамбер. Украсить слайсами халапеньо и красного лука.

Шаг 7. Подавать с соусами: гуакамоле и сальсой.

 

Копченые свиные уши

Фото: Ресторан Brisket BBQ

Рецепт Константина Данковича, шеф-повара ресторана Brisket BBQ

  • 1 кг свиных ушей
  • 6 г бадьяна
  • 5 л воды
  • 5 г перца горошком
  • 2 лавровых листика
  • 100 г стеблей укропа и петрушки
  • 300 мл соевого соуса
  • 70 г соли
  • 3 бутона гвоздики

Для кляра:

  • 3 яйца
  • 300 г муки
  • 300 мл воды
  • 4 г перца
  • 5 г копченой паприки
  • 4 г соли

Шаг 1. Довести воду до кипения, затем добавить свиные уши.

Шаг 2. Прокипятить уши и только после этого добавить все специи и пряности.

Шаг 3. Вытащить уши из рассола и остудить на пергаменте, в противном случае они прилипнут.

Шаг 4. Варить до состояния, когда уши будут мягкими, затем коптить примерно 1,5-2 часа.

Шаг 5. В домашних условиях коптильню может заменить любая старая кастрюля. На дно засыпать ольховые опилки, затем на сито выложить мясо и поместить его в кастрюлю.

Шаг 6. Обжарить уши в кляре.

 

Фиш & Чипс

Фото: Пресс-служба ресторана «Гранд Европейский Экспресс»

Рецепт Алексея Гордилы, шеф-повара ресторана «Гранд Европейский Экспресс»

  • 120 г филе палтуса
  • 3 г мини-шпината
  • Соль и перец
  • 100 мл масла для фритюра
  • 100 г картофеля

Для кляра (50 г на 1 порцию):

  • 620 г муки
  • 300 г кукурузного крахмала
  • 60 г растительного масла
  • 1,2 л воды
  • 10 г сахара
  • Соль

Для соуса тар-тар (30 г на 1 порцию):

  • 200 г майонеза
  • 2 желтка
  • 80 г соуса винегрет
  • 20 г зеленого лука
  • Соль и перец

Шаг 1. Готовим соус тар-тар. Отварной желток протереть на мелкой терке. Зеленый лук мелко порубить. Смешать протертый желток, порубленный лук, майонез, соус винегрет, соль и перец. Хорошо вымесить до состояния однородной массы.

Шаг 2. Для приготовления кляра смешать все ингредиенты и дать постоять не менее одного часа.

Шаг 3. Филе палтуса нарезать на необходимой величины кусочки, обвалять в кляре и обжарить во фритюре до золотистого цвета.

Шаг 4. Мытый и очищенный сырой картофель тонко нарезать кружочками и обжарить во фритюре до золотистого цвета. Готовые чипсы приправить паприкой и солью.

 

Рийет из копчёной трески

Фото: Ресторан Robert Burns Pub

Рецепт Андрея Шашкова, шеф-повара ресторана Robert Burns

  • 80 г трески
  • 30 г сливочного сыра
  • 10 г каперсов
  • 20 г лука
  • 2 тоста
  • 5 г укропа
  • 10 мл укропного масла
  • 10 г сливочного масла
  • Соль

Шаг 1. Укроп мелко порезать и смешать со сливочным маслом, посолить по вкусу.

Шаг 2. Треску отварить до готовности, размять вилкой, смешать со сливочным сыром, мелко порезанными каперсами и луком, посолить.

Шаг 3. Тосты подогреть на сковороде, смазать укропным маслом.

Шаг 4. Рийет выложить на тосты, украсить укропом.

 

Пицца с курицей

Фото: Ресторан Valenok

Рецепт Сергея Векшина, шеф-повара ресторана Valenok

  • 350 г дрожжевого теста для пиццы
  • 30 г томатного соуса
  • 30 г сыра моцарелла
  • 50 г курицы
  • 40 г шампиньонов
  • 15 г рукколы
  • 5 г земли из маслин

Шаг 1. Куриное филе поджарить.

Шаг 2. Тесто раскатать. Смазать томатным соусом. Добавить нарезанную моцареллу.

Шаг 3. Нарезать шампиньоны.

Шаг 4. Выложить готовую курицу и шампиньоны на сыр с томатным соусом.

Шаг 5. Запечь пиццу. Перед подачей украсить рукколой и землей из маслин.

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