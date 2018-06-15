Долой сосиски. 7 интересных рецептов сопровождения к пиву

Представляем эффектные и небанальные варианты закусок к пиву.
Во время чемпионата мира будет выпито много пива. Очень много. Закусывать его чипсами и сухариками надоест на первом же матче. Сосиски продержатся чуть дольше. Но кроме этих классических закусок к пиву можно предложить очень много вкусных и несложных в исполнении блюд. У них будет только один недостаток: они калорийны. Остается надеяться, что яркие эмоции от просмотра футбольных матчей сожгут избыток калорий.
Жареный нут
Рецепт Тагуи Гаранян, шеф-повара ресторана Gayane’s
- 200 г нута
- Соль и перец
- 5 г сушеного чабреца
- 5 г сухого резана
- 5 г сухого перца чили
- 200 мл растительного масла для жарки
Шаг 1. Нут отварить в течение 1-1,5 часов.
Шаг 2. Сцедить через сито и добавить специи. Подержать один день в специях.
Шаг 3. Разогреть масло и обжарить в нем острый нут. Подавать теплым или холодным.
Сморреброд с печенью трески
Рецепт Дениса Крылова, шеф-повара ресторана Dilly
- 1 кусочек бородинского хлеба
- 70 г печени трески
- Пара капель сока лимона
- 5 г красного лука (лучше крымского)
- 2 г лука-сибулет
- 1 яйцо
- 2 г редиса
- Кресс-салат
Шаг 1. Отварить яйцо.
Шаг 2. Мелко нарезать лук.
Шаг 3. На ломтик бородинского хлеба выложить печень трески, смешанную с луком и лимонным соком.
Шаг 4. Сверху положить половину яйца и украсить слайсом редиса и кресс-салатом.
Начос с соусом камамбер
Рецепт Жереми Урюти, шеф-повара Le Restaurant
- 200 г муки
- 200 г кукурузной муки
- 80 мл оливкового масла
- 120 мл воды
- 15 г соли
- 20 г мексиканских специй
- 30 г гуакамоле
Для соуса камамбер:
- 100 г камамбера
- 250 мл сливок 33%
Шаг 1. Просеять кукурузную муку в широкую миску. К ней насыпать соль и мексиканские специи.
Шаг 2. В посуду с горячей водой добавляем оливковое масло. Вылить маслянистую воду в миску с мукой. С помощью лопатки или ложки вымешивать мучную вязкую массу. Дать тесту чуть остыть и начать месить вручную. Должен получиться плотный и не липкий тестовый комочек.
Шаг 3. На столе простелить пергамент и присыпать его небольшим количеством кукурузной муки. Отделить маленькие шарики от теста и начать раскатывать каждый до получения тонкой лепешки (толщиной не более 2 мм). С помощью формочки сделайте все чипсы одинаковой формы.
Шаг 4. Запекать в духовке при 180 градусах 12-20 мин. Накрыть алюминиевой бумагой и дать остыть.
Шаг 5. Сделать соус: сыр порезать на маленькие кубики. Сливки поставить на огонь и, когда они закипят, добавить камамбер. Огонь убавить и дать сыру расплавиться, помешивая, держать на огне до получения густого соуса.
Шаг 6. Выложить готовые начос на блюдо, сверху полить соусом камамбер. Украсить слайсами халапеньо и красного лука.
Шаг 7. Подавать с соусами: гуакамоле и сальсой.
Копченые свиные уши
Рецепт Константина Данковича, шеф-повара ресторана Brisket BBQ
- 1 кг свиных ушей
- 6 г бадьяна
- 5 л воды
- 5 г перца горошком
- 2 лавровых листика
- 100 г стеблей укропа и петрушки
- 300 мл соевого соуса
- 70 г соли
- 3 бутона гвоздики
Для кляра:
- 3 яйца
- 300 г муки
- 300 мл воды
- 4 г перца
- 5 г копченой паприки
- 4 г соли
Шаг 1. Довести воду до кипения, затем добавить свиные уши.
Шаг 2. Прокипятить уши и только после этого добавить все специи и пряности.
Шаг 3. Вытащить уши из рассола и остудить на пергаменте, в противном случае они прилипнут.
Шаг 4. Варить до состояния, когда уши будут мягкими, затем коптить примерно 1,5-2 часа.
Шаг 5. В домашних условиях коптильню может заменить любая старая кастрюля. На дно засыпать ольховые опилки, затем на сито выложить мясо и поместить его в кастрюлю.
Шаг 6. Обжарить уши в кляре.
Фиш & Чипс
Рецепт Алексея Гордилы, шеф-повара ресторана «Гранд Европейский Экспресс»
- 120 г филе палтуса
- 3 г мини-шпината
- Соль и перец
- 100 мл масла для фритюра
- 100 г картофеля
Для кляра (50 г на 1 порцию):
- 620 г муки
- 300 г кукурузного крахмала
- 60 г растительного масла
- 1,2 л воды
- 10 г сахара
- Соль
Для соуса тар-тар (30 г на 1 порцию):
- 200 г майонеза
- 2 желтка
- 80 г соуса винегрет
- 20 г зеленого лука
- Соль и перец
Шаг 1. Готовим соус тар-тар. Отварной желток протереть на мелкой терке. Зеленый лук мелко порубить. Смешать протертый желток, порубленный лук, майонез, соус винегрет, соль и перец. Хорошо вымесить до состояния однородной массы.
Шаг 2. Для приготовления кляра смешать все ингредиенты и дать постоять не менее одного часа.
Шаг 3. Филе палтуса нарезать на необходимой величины кусочки, обвалять в кляре и обжарить во фритюре до золотистого цвета.
Шаг 4. Мытый и очищенный сырой картофель тонко нарезать кружочками и обжарить во фритюре до золотистого цвета. Готовые чипсы приправить паприкой и солью.
Рийет из копчёной трески
Рецепт Андрея Шашкова, шеф-повара ресторана Robert Burns
- 80 г трески
- 30 г сливочного сыра
- 10 г каперсов
- 20 г лука
- 2 тоста
- 5 г укропа
- 10 мл укропного масла
- 10 г сливочного масла
- Соль
Шаг 1. Укроп мелко порезать и смешать со сливочным маслом, посолить по вкусу.
Шаг 2. Треску отварить до готовности, размять вилкой, смешать со сливочным сыром, мелко порезанными каперсами и луком, посолить.
Шаг 3. Тосты подогреть на сковороде, смазать укропным маслом.
Шаг 4. Рийет выложить на тосты, украсить укропом.
Пицца с курицей
Рецепт Сергея Векшина, шеф-повара ресторана Valenok
- 350 г дрожжевого теста для пиццы
- 30 г томатного соуса
- 30 г сыра моцарелла
- 50 г курицы
- 40 г шампиньонов
- 15 г рукколы
- 5 г земли из маслин
Шаг 1. Куриное филе поджарить.
Шаг 2. Тесто раскатать. Смазать томатным соусом. Добавить нарезанную моцареллу.
Шаг 3. Нарезать шампиньоны.
Шаг 4. Выложить готовую курицу и шампиньоны на сыр с томатным соусом.
Шаг 5. Запечь пиццу. Перед подачей украсить рукколой и землей из маслин.