Долой пробки: социалисты нашли решение проблемы жителей Буюкан

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Жильцы многоэтажек по улице Пьяца Унирий, 3 неоднократно жаловались на то, что для того, чтобы объехать пробки на улице Ион Крянгэ, многие машины проезжают через их двор, нередко создавая аварийные ситуации и представляя опасность для граждан. Чтобы облегчить участь горожан, фракция ПСРМ в МСК приняла решение о продлении одной из улиц.

Об этом на своей странице в соцсети подробнее рассказал председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару.

– Было принято решение об осуществлении проекта по продлению улицы Иоана Раду вдоль установленного здесь забора. Таким образом, мы решим проблему жильцов, а также разгрузим улицу Ион Крянгэ и решим проблему с пробками, – прокомментировал социалист.

По его словам, осталось лишь выяснить, можно ли перенести подземные коммуникации и провести соответствующие подсчёты.