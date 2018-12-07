Долой ларьки: в столице борются с несанкционированной уличной торговлей (ВИДЕО)

Долой ларьки: в столице борются с несанкционированной уличной торговлей (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Чокана совместно с представителями местных органов власти создали рабочую группу и разработали план действий по борьбе с несанкционированной торговлей на улицах города.

Сотрудники полиции и претуры сектора Чокана провели комплекс мер по противостоянию незаконной уличной торговле. В ходе проверок на улицах Мирча чел Бэтрын, П. Заднипру, И. Виеру и А. Руссо уличные торговцы были проинформированы о правовых нормах, запрещающих торговлю на улице, а также санкциях, предусмотренных за подобные нарушения.

Таким образом, в результате проведенных мероприятий жители района были проинформированы о необходимости приобретать продукты только в специализированных магазинах, а не на улице. Также были созданы патрульные отряды, состоящие из сотрудников полиции, для борьбы с подобным видом предпринимательства и поддержания общественного порядка.

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