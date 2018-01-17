Доллар опустится ниже 17 леев в среду

Падение ждет также евро и румынский лей.

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют на 17 января. Сегодня доллар будет стоить на 5 банов меньше, чем вчера. Его стоимость составит 16 леев 97 банов за единицу.

Опустится в цене и евро – сразу на 12 банов. Он будет стоить 20 леев 74 бана.

Не избежать падения и румынскому лею. Его цена составит 4 лея 45 банов или на 5 банов меньше, чем вчера. Украинская гривна будет стоить 59 банов, а российский рубль – 30 банов.