Доллар и евро подрастут в четверг

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на 26 апреля.

Сегодня доллар поднимется в цене еще на 3 бана. Он будет стоить 16 леев 51 бан.

Доллар впервые за долгое время также пойдет в рост. Его стоимость сегодня составит 20 леев 17 банов, или на 4 бана больше, чем вчера.

На 1 бан повысится румынский лей, который будет стоить 4 лея 33 бана за единицу. Украинская гривна и российский рубль не изменятся – 62 бана и 26 банов соответственно.