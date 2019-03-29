Долгожители: более 260 жителей республики перешагнули 100-летний рубеж (ВИДЕО)

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Более 260 молдаван живут уже более 100 лет. По данным Агентства публичных услуг (АПУ), 80 % из них – женщины, и только 20 % – мужчины.

Статистика показывает, что в Молдове насчитывается 266 человек, которым исполнилось 100 лет. Из них 202 женщины и 64 мужчины, пишет canal2.md. В этом году 70 женщинам и 24 мужчинам исполнилось 100 лет. 101 год исполнился 35 женщинам и 16 мужчинам. А двое мужчин и 19 женщин живут уже 102 года.

До почётных 103-х лет дожили двое мужчин и 17 женщин. 104 года исполнилось пятерым мужчинам и 23 женщинам, а 105 – двум мужчинам и 10 женщинам. Всего 8 женщин достигли возраста 106 лет, а 4 женщины и столько же мужчин отпраздновали 107-летие.

Среди 109-летних числятся трое мужчин и 6 женщин. Только 1 мужчина и и 4 женщины достигли возраста 110 лет, а 111 лет отметили две женщины. Самому “долгоживущему” мужчине в Молдове исполнится 115.