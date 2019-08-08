Долгожданный ремонт улицы Зелинского идёт полным ходом (ВИДЕО)

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Со вчерашнего дня на улице Николая Зелинского, в периметре бульвара Дачия и улицы Дечебал, стартовали ремонтные работы. О ходе работ на своей странице в социальной сети рассказал вице-председатель фракции Партии социалистов в МСК Александр Одинцов.

Пока выполняются работы по ремонту бордюров. Далее – освещение, ремонт тротуара и самого дорожного полотна, – отметил он.

Кроме этого, Одинцов поблагодарил жителей Ботаники за проявленную настойчивость и организованность в сборе подписей, благодаря чему удалось добиться реализации проекта.