Долгожданное решение! Правительство дало “зеленый свет” социальным инициативам президента

Долгожданное решение! Правительство дало “зеленый свет” социальным инициативам президента

Хорошие новости для многих категорий граждан нашей страны! На сегодняшнем заседании правительство утвердило целый ряд социальных инициатив главы государства, направленных в поддержку наиболее нуждающихся в помощи жителей Молдовы. 

В частности, была утверждена инициатива о выделении единовременной помощи в размере 700 леев всем пенсионерам, чья пенсия не превышает 2000 леев. Эта же помощь будет выделена получателям социальных пособий.  Кроме того, как и было обещано ранее, материальная помощь в холодное время года социально уязвимым категориям граждан увеличится на 150 леев: с 350 до 500.

Еще одна важная инициатива предусматривает, что государство обязуется, в случае преждевременной кончины получателя пенсии, выплачивать ее в течение 5 лет супруге или супругу. Также будет увеличен размер ежемесячной помощи ветеранам – со 100 леев до 300. Кроме того, было принято решение о дополнительной индексации пенсий в октябре каждого года – то есть, индексация будет производиться не раз в год, как было до сих пор, а два. Это тоже инициатива главы государства.

Помимо этого, правительство приняло решение об увеличении размера материального пособия молодым кадрам в области медицины и фармацевтики, которые отправляются на работу в сельскую местность. Были приняты и другие важные социальные инициативы, с которыми ранее выступил или президент, или депутаты ПСРМ.

Стоит напомнить, что большинство из инициатив продвигались главой государства и Партией социалистов долгие годы, однако всё это время блокировались – сначала правительством Павла Филипа, а затем и кабинетом министров Майи Санду. Окончательное решение по поводу проектов предстоит принять на заседании парламенту.

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