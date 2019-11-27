Долгожданное решение! Правительство дало “зеленый свет” социальным инициативам президента

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Хорошие новости для многих категорий граждан нашей страны! На сегодняшнем заседании правительство утвердило целый ряд социальных инициатив главы государства, направленных в поддержку наиболее нуждающихся в помощи жителей Молдовы.

В частности, была утверждена инициатива о выделении единовременной помощи в размере 700 леев всем пенсионерам, чья пенсия не превышает 2000 леев. Эта же помощь будет выделена получателям социальных пособий. Кроме того, как и было обещано ранее, материальная помощь в холодное время года социально уязвимым категориям граждан увеличится на 150 леев: с 350 до 500.

Еще одна важная инициатива предусматривает, что государство обязуется, в случае преждевременной кончины получателя пенсии, выплачивать ее в течение 5 лет супруге или супругу. Также будет увеличен размер ежемесячной помощи ветеранам – со 100 леев до 300. Кроме того, было принято решение о дополнительной индексации пенсий в октябре каждого года – то есть, индексация будет производиться не раз в год, как было до сих пор, а два. Это тоже инициатива главы государства.

Помимо этого, правительство приняло решение об увеличении размера материального пособия молодым кадрам в области медицины и фармацевтики, которые отправляются на работу в сельскую местность. Были приняты и другие важные социальные инициативы, с которыми ранее выступил или президент, или депутаты ПСРМ.

Стоит напомнить, что большинство из инициатив продвигались главой государства и Партией социалистов долгие годы, однако всё это время блокировались – сначала правительством Павла Филипа, а затем и кабинетом министров Майи Санду. Окончательное решение по поводу проектов предстоит принять на заседании парламенту.