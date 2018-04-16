Долгий путь к счастью. Истинную любовь Чарли Чаплин встретил лишь в 54 года

Чарли Чаплин, великий комик, который умел рассмешить весь мир до слёз, в жизни был совсем некомичным персонажем.

В Голливуде за ним прочно закрепилась слава сердцееда и дамского угодника. Действительно, в жизни Чаплина было бесчисленное количество женщин и несколько браков, но своё счастье он встретил, лишь когда ему исполнилось 54 года…

Из грязи — в князи

История жизни Чарли Чаплина напоминает сказку: он вырвался из ужасающей нищеты и добился всемирного признания. Правда, в отличие от Золушки у Чаплина не было крёстной-феи, ему всего пришлось добиваться самому. Чарли родился в Англии в семье старлетки из варьете и посредственного артиста. Мать, рано лишившаяся голоса, была вынуждена бросить театр и начать зарабатывать на жизнь шитьём, отец ушёл из семьи, когда маленькому Чарли исполнился год. Мать Чарли, как могла, пыталась обеспечить двоих своих сыновей, на помощь отца рассчитывать не приходилось: запойный пьяница не мог выплатить даже положенных алиментов. Когда Чарли было 12 лет, мать тяжело заболела, её поместили в психиатрическую лечебницу. Чтобы не умереть с голоду, Чарли и его старший брат бросили школу и отправились на заработки.

За какую только работу не брался Чаплин, чтобы хоть как-то свести концы с концами: он продавал газеты, мастерил игрушки, работал в типографии, стеклодувной мастерской, приёмной врача. И всё это время мальчишка мечтал о театре. Однажды, набравшись смелости, Чарли обратился в театральное агентство и предложил свою кандидатуру на любую роль в любом театре. И получил место во второсортной театральной труппе, с которой исколесил всю Англию.

Впервые комедийный талант Чарли был замечен во время гастролей по Америке. Тогда фирма «Кистоун» пригласила его сниматься в кинокомедиях за сто пятьдесят долларов в неделю. Для начинающего и никому не известного актёра это была фантастическая сумма. Не мешкая, Чаплин согласился. Фильмы с его участием имели большой успех, но Чаплин тяжело находил общий язык с режиссёрами: у него было своё видение того, что нужно снимать и как нужно играть. Чарли решил снимать фильмы по собственным сценариям. И не прогадал. Кинокартины, созданные Чаплином, принесли ему миллионные гонорары и подарили славу величайшего комика в истории кинематографа.

До 16 и младше…

В своей автобиографии артист не упомянул о своём первом браке. И тем не менее факт налицо: Чарли Чаплин женился, когда ему было 16 лет, а его невесте и того меньше. Молодые очень скоро расстались, и единственным напоминанием о прошедшей любви стал их сын Сидней. После первого неудачного брака Чарли долгое время избегал серьёзных отношений, предпочитая им ни к чему не обязывающие связи с девушками лёгкого поведения.

В своих воспоминаниях актёр писал: «В 1914 году мне едва исполнилось двадцать пять лет, я был в расцвете молодости, влюблён в свою работу, и не только потому, что она принесла мне успех. В ней было особое очарование: возможность встречаться со всеми знаменитыми кинозвёздами… И тут изумительно красивая девушка, Пегги Пиерс, с изящно очерченным личиком, прекрасной белой шейкой и очаровательной фигурой, заставила затрепетать моё сердце. Стоило нам увидеть друг друга — и мы оба воспламенились. Чувство было взаимным, и душа моя пела. Каждая наша встреча была полна признаниями в любви, и каждая наша встреча была полна борьбы. Да, Пегги любила меня, но добиться я её не мог. Она была тверда, и в конце концов я отчаялся и отступил. Жениться я тогда ещё намерения не имел. Я слишком ценил свободу, сулившую мне необыкновенные приключения. Ни одна женщина не могла сравниться с тем смутным образом, который жил в моей душе».

Но женщин такая позиция Чаплина не останавливала, он был молод, богат, хорош собой. Естественно, что за его внимание боролись многие. Одна из любовниц комика описывала его так: «Идеально сложённый, всегда с особой щепетильностью одетый, с белоснежными зубами и кожей цвета слоновой кости, он казался таким чистеньким и сверкающим, словно только что вынутая из океанских вод жемчужина…» А Чарли в свою очередь, любил женщин и не мог да и не хотел отказывать прелестницам: «Писать сценарии, играть самому и ставить фильмы — это требовало неимоверных усилий, изнурительного расхода нервной энергии. Я старался, чтобы романы не мешали моей работе. А когда страсть всё-таки прорывалась сквозь преграды, всё обычно выходило не слава богу — либо перебор, либо недобор. Но работа всегда была для меня важнее всего».

Таким «недобором» и стал второй брак Чаплина с балериной Милдред Харрис. Чарли было 28, а Милдред — всего… 14 лет, она была хороша собой, но казалась Чаплину глуповатой. Тем не менее он начал ухаживать за девушкой, и уже совсем скоро они обвенчались. Причём со стороны комика особого рвения в этом браке не виделось. Скорее, на церемонии настояла обеспокоенная мать Милдред. «Церемония была до ужаса простой и деловитой… На душе у меня было смутно. Я чувствовал, что запутался в сети глупых случайностей, что всё это бессмысленно и ненужно и наш союз лишён прочной основы… Я не был влюблён, но теперь, когда женился, мне хотелось, чтобы я любил свою жену и чтобы наш брак оказался счастливым». Надеждам Чаплина не суждено было сбыться. Милдред забеременела и родила ребёнка, который прожил всего три дня. Чаплин увлёкся творчеством и очень быстро охладел к своей молодой жене. Через три года совместной жизни они развелись.

После этого актёр прожил холостяком 4 года, пока не встретил актрису Литу Грей. Они познакомились на съёмочной площадке очередного фильма Чаплина «Золотая лихорадка». На тот момент Лите было… 12 лет, и в первоначальные планы комика ничего, кроме отеческой опеки, не входило. Но Лита росла у него на глазах, хорошела, и Чаплин не смог сдержать своего растущего, отнюдь не отеческого влечения. Они поженились, когда Чаплину было 35, а Лите исполнилось 15 лет, при этом девушка была беременна. Они тайно обвенчались в Мексике, спасаясь от вездесущей прессы, охочей до скандалов. За Чаплином прочно закрепилась слава любителя молоденьких девиц.

Лита родила актёру двоих сыновей, а через два года подала документы на развод. Её заявление в суд, размером в 42 страницы, продавалось на улицах предприимчивыми газетчиками как сенсационная передовица. Лита обвиняла мужа в жестокости, аморальности, неверности: за несколько лет совместной жизни у него было пять любовниц, он неоднократно угрожал ей заряженным пистолетом и не раз предлагал заняться групповым сексом. Скандальный бракоразводный процесс обошёлся Чаплину в 1 миллион 125 тысяч долларов алиментов, ещё миллион ушёл на судебные издержки. Сам актёр, в отличие от своей жены, был не столь многословен в комментариях: «Я не стану касаться подробностей этого брака — у нас двое взрослых сыновей, которых я очень люблю. Мы прожили с женой два года, но ничего не получилось; у обоих осталось лишь чувство горечи». После развода у Чаплина случился нервный срыв, и некоторое время он провёл в клинике для нервнобольных.

Оправившись после стресса, Чарли снимает очередной шедевр — фильм «Огни большого города». С картиной он едет в Европу, причём не только за славой и кассовыми сборами: «У меня была тайная надежда, что я встречу в Европе человека, который смог бы как-то направить мою жизнь. Но ничего не вышло. Из всех женщин, которых мне там довелось встретить, очень немногие способны были бы это сделать, а этим немногим я был не нужен».

Вернувшись в Голливуд, Чаплин продолжает свои поиски счастья. Среди покорённых им женщин знаменитые актрисы того времени Мейбл Норман, Эдна Первьянс, Пола Негри, Мэрион Дэвис, Пегги Хопкинс Джойс. Он гордится своей славой донжуана и сердцееда и даже называет себя «восьмым чудом света», но при этом не теряет надежды встретить ту единственную, с которой он останется навсегда. В актрисе Поллет Годар он увидел такую женщину, однако их брак продлился недолго. Впрочем, Поллет действительно была единственной. Единственной, с кем Чаплин сохранил дружеские отношения после развода.

Луч света в тёмном царстве

В Европе настали тревожные времена. Нацистская Германия напала на СССР, Рузвельт тянул с открытием второго фронта, а Чаплин выступал в поддержку России. Пожалуй, именно после этого и начались его неприятности. Голливуд стал относиться к актёру с большим подозрением. Чаплина записали в поборники коммунизма. Кроме всего прочего, Чарли встретилась очередная женщина, отношения с которой лишь подлили масла в огонь. Знакомство с начинающей актрисой Джоан Берри не предвещало ничего плохого. Девушка сразу понравилась Чаплину, они стали часто встречаться, и он даже подписал с Джоан контракт на роль в своём новом фильме. После этого и начались проблемы: девушка словно с цепи сорвалась. Она заявлялась к Чаплину поздно ночью, пьяная, закатывала истерики, била стёкла, он не раз вызывал полицию, чтобы утихомирить разбушевавшуюся актрису. Чаплин умолял её отказаться от роли, но Джоан была непреклонна. И в этот тяжёлый для актёра момент на горизонте забрезжил луч солнца. Чаплину посоветовали попробовать на роль Уну O’Нил, дочь известного драматурга.

Измученный выходками Джоан, Чарли и не надеялся на успех. Однако, лишь только взглянув на Уну, Чаплин понял — это судьба: «Она улыбнулась, и мои мрачные предчувствия сразу развеялись. Я был пленён её сияющей прелестью и каким-то особенным, ей одной присущим обаянием… Чем больше я узнавал Уну, тем больше меня изумляли её чувство юмора и терпимость — она всегда с уважением относилась к чужому мнению. Я полюбил её и за это, и за многое другое».

На чувства Чаплина Уна ответила взаимностью. Актёр наконец-то был счастлив, но идиллия длилась недолго. Джоан Берри объявила, что беременна от комика. Нападки прессы на Чаплина возобновились. Влюблённые решили пожениться немедленно, их не смущала колоссальная разница в возрасте (Чаплину было 54 года, Уне не исполнилось и 18). Они тайно обвенчались. Но медовый месяц испортил внезапный судебный процесс: Джоан требовала выплаты алиментов. И, несмотря на то что анализ ДНК установил, что Чаплин не является отцом ребёнка, суд обязал его… выплачивать матери необходимое пособие!

Чаплин понял — Голливуд отвернулся от него навсегда. Он снял ещё несколько фильмов, но их успех мало волновал комика. Он принял решение уехать из США. Теплоход ещё не успел покинуть портовые воды, как Чаплину принесли телеграмму, что отныне доступ в Штаты ему закрыт. Чаплин не расстроился, события последних дней подготовили его к этому удару. Вместе с молодой женой актёр поселился в Швейцарии и более никогда не помышлял о возвращении в Америку. Он обрёл то, что искал. Отныне жизнь сосредоточилась вокруг Уны — его самой большой и, пожалуй, единственной любви. Она родила ему пятерых дочерей и троих сыновей. Уна обожала мужа и считала их брак идеальным: «Он помогал мне взрослеть, я помогала ему оставаться молодым». Великий комик скончался в возрасте 88 лет, верная жена пережила Чаплина на 14 лет…