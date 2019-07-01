Долги молдавских госкомпаний превышают 18 миллиардов леев (ФОТО)

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К концу 2018 года у государственных предприятий и акционерных обществ, в которых государство имеет мажоритарный капитал, зарегистрированы долги на сумму более 18 миллиардов леев. Об этом свидетельствуют данные отчёта, опубликованного Агентством публичной собственности.

Некоторые компании также заключили контракты на сотни миллионов леев, которые они не могут погасить, а в некоторых случаях государство гарантировало кредиты с учётом риска погашения долга из госбюджета, пишет tv8.md.

Согласно отчёту, в конце прошлого года госпредприятия зарегистрировали текущие долги в размере 3,4 млрд леев, что на 9% больше, чем в 2017 году. Остаток долгосрочных долгов составил 4,4 млрд леев.

Самые большие долги зарегистрированы у ГП “Госадминистрация дорог” — 2,8 млрд леев. Задолженность “Moldelectrica” составляет 482 млн леев, а ГП “Железная дорога Молдовы” — 265 млн леев.

Самым большим должником перед коммерческими банками является предприятие “Железная дорога Молдовы”, которая в конце прошлого года имела кредиты на сумму более 141 млн леев, пишет источник. В то же время, долги акционерных обществ, в которых государство имеет мажоритарный капитал, перевалили за 15 миллиардов леев.

Между тем, наибольшие кредиты в конце прошлого года получили предприятия “Moldtelecom” — 635 млн леев, винный комбинат “Cricova” — 184 млн леев и “Franzeluţa” — 21 млн леев.