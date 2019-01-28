Документ с того света: приднестровец выписал себе доверенность на машину от имени покойного отца

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В Днестровске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки Nissan. При проверке документов 39-летнего водителя у правоохранителей вызвала сомнения подлинность рукописной доверенности.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что транспортное средство принадлежит отцу мужчины. Владелец иномарки скончался в ноябре прошлого года. Родственник не переоформил авто, а так как срок действия предыдущей доверенности истёк, он сам выписал себе новую доверенность от имени покойного родителя.

Транспортное средство помещено на штрафстоянку. За использование заведомо подложного документа подозреваемому грозит крупный штраф в размере от шести с половиной до 13 тысяч приднестровских рублей, либо до 240 часов обязательных работ, или до 2 лет исправительных работ.