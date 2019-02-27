Докатался: в Тирасполе поймали пьяного водителя-рецидивиста

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Факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения зафиксирован в Тирасполе. 23 февраля ночью сотрудники ГАИ остановили “ВАЗ-21099”. От 24-летнего водителя исходил запах спиртного. Житель г. Слободзея был отстранён от управления и препровождён на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что мужчина сел за руль нетрезвым.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, задержанный в 2013 г и в августе прошлого года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь правонарушителю грозит уголовная ответственность.