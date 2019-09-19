Доигрались: в столице задержали юных нарушителей, грабивших игровые автоматы (ВИДЕО)

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19-летний юноша и трое несовершеннолетних жителей столицы в возрасте от 13 до 16 лет были задержаны сотрудниками полиции сектора Буюканы по подозрению в трёх случаях кражи.

В течение августа-сентября они совершили как минимум три кражи из игровых аппаратов, расположенных на улицах Алба-Юлия и Каля Ешилор. Задержанные разбивали аппараты и похищали деньги. Действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения. Ущерб составил около 7 000 леев.

Преступники вскоре были задержаны. Молодые люди признали свою вину. За содеянное им грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.