Доходы в бюджет от Таможенной службы за неделю превысили 460 млн леев

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С 3 по 9 февраля в результате оформления 11 442 деклараций в госбюджет было собрано 463,6 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 150 случаев нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения (72 случая) касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Было составлено 59 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере более 200 000 леев.

За указанный период поток транспортных единиц составил 63 107. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 13 303 и 10 802 пересечений соответственно.