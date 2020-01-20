Доходы в бюджет от Таможенной службы за неделю превысили 300 млн леев

0

В период с 13 по 19 января в результате оформления 9 496 деклараций в госбюджет было собрано 325,8 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 104 случая нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Был составлен 61 протокол о правонарушениях и наложены штрафы в размере более 215 000 леев.

За указанный период поток транспортных единиц составил 71 220. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 15 349 и 11 611 пересечений соответственно.