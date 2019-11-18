Доходы Таможенной службы за неделю составили более 460 млн леев

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В период с 11 по 17 ноября в результате оформления 12 063 деклараций в госбюджет было собрано 461,3 млн леев. По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 109 случаев нарушения таможенного законодательства.

Наиболее частые нарушения касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Было составлено 48 протоколов о правонарушениях и наложены штрафы в размере 177 000 леев.

Поток транспортных единиц составил 77 630. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано на молдо-румынской границе. Самыми загруженными таможенными пунктами стали “Леушены” и “Скуляны” – 15 626 и 12 926 пересечений соответственно.