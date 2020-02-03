Доходы Таможенной службы за январь составили более 1,4 млрд леев

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В январе в результате оформления 38 932 деклараций в госбюджет было собрано 1 млрд 428 млн леев, что на 193 млн больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным Таможенной службы, за отчётный период было выявлено 478 случаев нарушения таможенного законодательства. Наиболее частые из них касались превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными знаками, условий транзита или подачи таможенной декларации, а также недекларирования потребительских товаров. В связи с этим было составлено 334 протокола о правонарушениях и наложены штрафы в размере 1,3 млн леев.

В январе операторы колл-центра Таможенной службы ответили на 1 382 звонка.