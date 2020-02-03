Доходы госбюджета увеличились в 2019 году почти на 5 млрд леев

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Доходы государственного бюджета в 2019 году увеличились почти на 5 млрд леев по сравнению показателями предыдущего года. Данные были представлены на расширенном заседании коллегии Министерства финансов.

Премьер-министр Ион Кику особо подчеркнул, что этот результат был достигнут, несмотря на проведение двух избирательных кампаний, смену трех правительств и осуществление фискальной реформы, которая привела к существенному снижению налогов. По словам главы правительства, доля государственного долга в ВВП сократилась на 1,9 процентных пункта и составляет 25,2%, что является самой низкой долей государственного долга в регионе.

Премьер-министр также отметил, что доля внешней помощи, не подлежащей возмещению, в общих расходах национального государственного бюджета составляет 2,4%.

– Будем и дальше укреплять систему государственных финансов. Также мы будем проводить фискальную политику, которая стимулирует экономику, – сказал глава кабинета министров.