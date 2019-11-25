Убыток в 50 000 леев насчитало Управление электротранспорта Кишинёва после субботнего инцидента

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Управление электротранспорта Кишинёва насчитало убыток приблизительно в 50 000 леев после инцидента, произошедшего в субботу, 23 ноября. Об этом в рамках заседания служб примарии сообщил глава предприятия Дорин Чёрный.

По словам начальника Управления электротранспорта, из-за отключения света 126 троллейбусов приостановили свою деятельность, а их движение было окончательно возобновлено в 21.15, передаёт independent.md.

Напомним, что в субботу, 23 ноября, пьяный мужчина залез на опору линии электропередачи в секторе Рышкановка и намеревался покончить жизнь самоубийством. Для того, чтобы предотвратить трагедию, около 20 000 потребителей были отключены от электроснабжения.

Операция по спасению мужчины завершилась в 20.20. Мужчина простоял на опоре линии электропередачи около 8 часов.