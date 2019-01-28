Договорённости Додона и Путина в действии: молдавское вино – в изобилии на полках российского супермаркета (ВИДЕО)

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В сети набирает популярность видео с прилавками одного из гипермаркетов города Тулы. Полки магазина буквально переполнены гагаузским вином.

Видео выложил пользователь Вячеслав Койнак. Молодой человек был приятно удивлен тем, что гагаузская винодельческая продукция широко представлена на российском рынке, пишет gagauzinfo.md.

Гипермаркет “Глобус” в Туле, Российская Федерация. Как приятно увидеть! Там продавался ещё и виноград сорта “Молдова”, вот такие дела. Лучше дружить и торговать, чем воевать, – написал довольный пользователь в соцсетях.

Исходя из ценников, установленных в данном супермаркете, бутылка сухого гагаузского вина в Туле стоит 349 российских рублей.