Договоренности в действии: Молдова и Россия создадут Туристический альянс (ФОТО)

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Представители туристического сектора Молдовы и России создадут Туристический альянс с целью повышения интереса к нашей стране со стороны граждан Российской Федерации. Такое решение было принято по итогам участия представителей профильной отрасли Республики Молдова в Международной туристической выставке «Интурмаркет», которая прошла 9-11 марта в Москве.

Об этом на своей странице написал президент страны Игорь Додон. Глава государства выразил благодарность нашим партнерам из общественной организации «Деловая Россия» за большую поддержку, оказанную молдавским участникам выставки. Он также поприветствовал тот факт, что соглашения о сотрудничестве, заключенные в 2018 году между «Деловой Россией» и Экономическим советом при Президенте РМ, воплощаются в жизнь.

– Отмечу, что у Молдовы большой и, к сожалению, пока не освоенный туристический потенциал, и именно российское направление представляется очень перспективным. Грузия, например, достигла значительных результатов: в 2018 году эту страну посетило 1,3 млн. российских граждан, в то время как Молдову – лишь 235 тысяч. В то же время доходы Грузии от туризма составили 3 млрд. долларов, а в 2025 году страна ожидает 6,6 млрд. долларов, – сообщил Додон.

Президент также напомнил, что полтора года назад по его приглашению Молдову посетили более 40 представителей российского туристического бизнеса.

– Сегодня у нас уже есть общие планы и проекты, и администрация президента окажет всю необходимую поддержку для их реализации, – подытожил глава государства.