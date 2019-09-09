Договоренности президента: льготный режим поставок молдавских товаров в РФ продлен до конца года, а список экспортеров продукции будет расширен

Договоренности президента: льготный режим поставок молдавских товаров в РФ продлен до конца года, а список экспортеров продукции будет расширен

Льготный режим поставок товаров в Россию для молдавских производителей по пяти товарным группам, изначально рассчитанный на полгода, будет продлен, по меньшей мере, до 1 января 2021 года. К такой договоренности пришел Игорь Додон в ходе встреч с руководством РФ. 

Об этом глава государства заявил сегодня в рамках пресс-конференции. Молдавский лидер отметил, что экспорт фруктов в Россию, вследствие этого решения,за полгода вырос на 35%, консервов – на 31%, а вина – на 42%.

– Этот впечатляющий рост обусловлен, в первую очередь, тем, что нет пошлин, – сказал он. 

Глава государства также отметил, что в последние недели Молдову посетили специалисты Россельхознадзора и Роспотребнадзора, которые побеседовали с более чем 300 производителями и посетили некоторые предприятия. Игорь Додон ожидает, что в скором времени, по результатам этих встреч, список экономических агентов с правом экспортировать свою продукцию в Россию будет расширен.

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