Договоренности Додона и Путина в действии: экспорт молдавской продукции в РФ растет впечатляющими темпами

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Экспорт молдавской агропромышленной продукции в Российскую Федерацию растет впечатляющими темпами, благодаря договоренностям с Президентом РФ Владимиром Путиным об отмене пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января по 1 июля 2019 года. Об этом на своей странице в соцсети написал президент Игорь Додон.

По его словам, согласно имеющимся данным, за январь-май 2019 года объем поставок по четырем товарным группам существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, экспорт овощей возрос с 360 тонн до почти 2370 тонн, или в 6,6 раза. Поставки яблок выросли с 100 тыс. до почти 167 тыс. тонн, или на 67%. Консервная продукция зафиксировала рост в полтора раза – с 1275 до почти 1940 тонн за отчетный период. Наконец, объем экспорта винодельческой продукции возрос с 5 млн. до почти 7,7 млн. литров, или на 52%.

– Считаю эти показатели лучшим доказательством правильности выбранного администрацией Президента РМ курса на восстановление полноценных экономических отношений с Российской Федерацией. Мы будем и далее прилагать усилия для укрепления позиций наших экспортеров на российском рынке, который является важнейшим традиционным рынком сбыта, – отметил он.

Глава государства констатировал, что в связи с этим есть необходимость обсудить с российской стороной вопрос продления периода беспошлинного экспорта товаров в РФ на период после 1 июля текущего года. В частности, он планирует провести переговоры по этой и другим темам с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и специальным представителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова, вице-премьером Дмитрием Козаком в рамках рабочего визита в Минск, где 21 июня состоится торжественная церемония открытия Вторых Европейских Олимпийских игр.

– Вместе с тем, считаю, что Республика Молдова должна стремиться к наращиванию экспорта на другие рынки, и в этом отношении администрация президента рассчитывает на тесное взаимодействие с правительством Майи Санду, с которым мы находимся в постоянном контакте. Уверен, что исполнительная власть нашей страны при поддержке нового парламентского большинства будет способствовать реализации стратегии взвешенной внешней политики и взаимовыгодных внешнеэкономических связей на основе национальных интересов страны, – подытожил глава государства.