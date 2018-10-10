Договоренности Додона и Лукашенко в действии: Кишинев и Минск наконец свяжет прямой авиарейс

С 9 октября 2018 года ОАО «Авиакомпания «Белавиа» открыла продажу билетов по новому маршруту Минск-Кишинёв-Минск. Регулярные полеты в Международный аэропорт Кишинева фирма планирует начать с 30 октября 2018 года.

Об этом говорится на официальном сайте компании. Рейсы в столицу Республики Молдова будут осуществляться пять раз в неделю. Вылеты из Минска – в 13:00 по вторникам, четвергам и воскресеньям, в 08.00 – по понедельникам и пятницам. Из Кишинева самолеты будут вылетать в 14:05 (по вторникам, четвергам и воскресеньям) и в 09.05 по понедельникам и пятницам, а прибывать в Национальный аэропорт «Минск» в 16:30 и 11.30 соответственно.

Время в пути займет примерно полтора часа. Стоимость полета в одну сторону – от €83, от € 153 – туда-обратно. Планируется, что полеты буду осуществляться на самолетах типа Embraer 175, вместимостью 64 пассажиров эконом-класс и 12 – бизнес-класса.

– Как известно, Беларусь входит в десятку экономических партнеров Молдовы, поэтому мы надеемся, что открытие прямого рейса позволит укрепить бизнес-связи организаций двух стран, а также позволит авиакомпании продолжать наращивать транзитные потоки и формировать узловой хаб на базе Национального аэропорта «Минск», – рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Отметим, что договоренность об открытии прямого авиарейса между Кишиневом и Минском была достигнута ранее президентом Молдовы Игорем Додоном и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

– Наконец-то! Новый этап развития наших двухсторонних отношений с Белоруссией. Неоднократно об этом говорили на встречах с Александром Григорьевичем Лукашенко. С Богом! – отметил по данному поводу президент.