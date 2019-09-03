Договоренности Додона и Алиева в действии! В Чадыр-Лунге строится Центр детского творчества (ФОТО, ВИДЕО)

Договоренности Додона и Алиева в действии! В Чадыр-Лунге строится Центр детского творчества (ФОТО, ВИДЕО)

Президент провел рабочую встречу с Послом Азербайджанской Республики в Республике Молдова Гудси Османовым. Стороны обсудили важнейшие вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере. 

В частности, они с удовлетворением констатировали наличие в Молдове около 130 предприятий с азербайджанским капиталом, однако указали на недостаточную реализацию имеющегося потенциала и выступили за активизацию диалога по наиболее перспективным направлениям, представляющим взаимный интерес.

– Отдельно рассмотрели аспекты социального и гуманитарного сотрудничества между нашими странами, и в этом контексте я выразил благодарность азербайджанской стороне за готовность оказывать содействие Республике Молдова и прежде всего Гагаузской автономии. В частности, при поддержке Фонда имени Гейдара Алиева завершается строительство Центра детского творчества в Чадыр-Лунге. Реализация проекта стала возможной благодаря личной договоренности, достигнутой между мною и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в 2017 году, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы. 

В завершение встречи передал через Гудси Османова приглашение Ильхаму Алиеву совершить официальный визит в Республику Молдова в IV квартале 2019 года.

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