Додона пригласили на заседание глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) очень интересен для Молдовы, а участие в нем – очень важно. Об этом в рамках интервью по итогам встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.

– 14 мая этого года по нашей инициативе мы получили статус наблюдателя в ЕАЭС. Это открывает для нас новые возможности в новых интеграционных процессах. Сейчас не идет речь о полноправном членстве Молдавии в организации, это другая процедура, там нужна дорожная карта, нужно смотреть на другие соглашения, которые подписаны республикой, – сказал он.

В то же время президент поведал, что в начале декабря состоится заседание глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, и Молдову уже пригласили в качестве наблюдателя.

– Это новая площадка, новые возможности для нашей экономики. Поэтому такие интеграционные процессы, как СНГ и ЕАЭС, для нас очень важны, – сказал он.

Отметим, что большее количество жителей Молдовы, согласно всем опросам общественного мнения, выступают за интеграцию РМ в ЕАЭС, нежели в ЕС.