Додон: Зрелые политики должны проявить мудрость и встретиться с гостями из России, ЕС и США

0

Президент Молдовы Игорь Додон рекомендовал лидерам парламентских партий провести встречи с прибывающими в Кишинев представителями России, ЕС и США. Об этом он сообщил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя предстоящие на будущей неделе визиты вице-премьера, спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрия Козака, еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана и представителя Госдепартамента США Брэдли Фрэдена.

– Мы приветствуем интерес к ситуации в Молдове наших внешних партнеров. Я намерен провести встречи в понедельник с нашими гостями из России, ЕС и США, – сказал он.

В то же время, в связи с начавшимися в СМИ дискуссиями, президент призывает лидеров прошедших в парламент партий также встретиться с ними, вне зависимости от своих идеологических предпочтений.

– У нашей страны есть друзья и на Западе, и на Востоке. И зрелые политики должны проявить мудрость и встречаться с ними. Я знаю, что поддерживающая президента Партия социалистов приняла именно такое решение – провести встречи со всеми гостями, – добавил глава государства.