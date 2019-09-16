Додон: Жизненно важно остановить массовый исход населения и вернуть уехавших граждан домой

Нынешняя власть должна сделать всё для того, чтобы остановить демографическую катастрофу, через которую проходит наша страна. Массовый исход населения за рубеж Игорь Додон считает одной из главных угроз для существования нашего государства. Об этом он заявил в рамках выступления на заседании парламента.
– Эта угроза исходит не извне, а внутри нашей страны, из-за многолетней безответственности провалившейся власти, которая прямым образом способствовала пропаганде этой катастрофы и не сделала ничего для того, чтобы остановить исход граждан из страны и положить конец драмам семей, которые вынуждены жить раздельно на расстоянии сотен или даже тысяч километров. Прежняя власть не сделала ничего для того, чтобы сохранить хорошую рабочую силу, интеллигентность, молодость и надежду молдаван здесь, в стране, – сказал он.
По словам главы государства, долг нынешней власти – показать, что она действительно осознает существующую опасность и ищет разумные решения для того, чтобы остановить этот крайне негативный демографический феномен. В данной связи Игорь Додон призвал принять срочные меры в этом направлении.
– Все наши действия должны быть направлены на создание таких условий, чтобы граждане больше не уезжали из страны, а те, кто уехал, – вернулись домой. Сохранение целостности народа – жизненно важно. Без этого любой государственный долгосрочный проект рискует стать бесполезным. Вот почему ответственность нынешних парламента и правительства – огромная, поистине историческая, и только от вас зависит, оправдаете ли вы ожидания населения, – заявил президент.
Все светлые взгляды руководителей устремлены за границу. Так сделайте так, как сейчас на Западе – разрешите людям заниматься мелким предпринимательством. Я не понимаю – ездят, ездят десятки делегаций за границу, а толку не видно. Ведутся на какие-то подачки, за которые нужно рассчитываться и совсем недешево, а перенять опыт мелкого предпринимательства, в котором занята бОльшая часть западно-европейского населения, никак не могут. Сегодня в Молдове, чтобы что-то открыть, убиться легче. Столько бумаг, столько преград, столько потом воронов голодных слетится, что легче уехать и пойти к чужим тете-дяде в примаки. Да, нет в Молдове заводов, крупных предприятий, не может государство обеспечить население работой, так так и за границей, но там ты идешь в отдел при агентстве по трудоустройству, платишь 30 евро, заполняешь анкету с пожеланием заниматься тем-то и тем-то. И с завтрашнего дня ты – коммерсант. И если твой заработок мал, то и налоги не платишь. Но зато занят! Так раздайте лицензии на: все, что мог бы делать человек. Например, разводить пчел, кроликов, чеканные изделия делать, шить мешки, торговать, учить детей рисованию. Но Молдова – интересное государство – создало армию надзирателей, которых республике надо содержать и которые же препятствуют открытию индивидуальных предприятий. Но если предприятие начинает набирать обороты, душит на корню. Пока не будет честной экономической политики, заинтересованной в стимуляции индивидуального предпринимательства, люди будут уезжать.