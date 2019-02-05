Додон: Жизнь не заканчивается 24 февраля, нужно смотреть дальше

Додон: Жизнь не заканчивается 24 февраля, нужно смотреть дальше

Республика Молдова должна дружить со всеми государствами. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках “прямой линии” на телеканале Accent TV. 

В данной связи глава государства отметил, что сам он намерен дружить со всеми. Он подчеркнул, что сегодня встретился с послами Франции и Российской Федерации, на днях предстоит встреча с послом США, а на следующей неделе – с главами всех дипломатических миссий.

– Нельзя относиться однобоко. Граждане РМ этого не хотят. 90% граждан Молдовы скажут: «Давайте дружить и с Россией, и с Европой, и с США». Нужно смотреть дальше: жизнь не заканчивается 24 февраля. Будут и другие кампании и так далее, – сказал он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md