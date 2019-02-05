Додон: Жизнь не заканчивается 24 февраля, нужно смотреть дальше

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Республика Молдова должна дружить со всеми государствами. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках “прямой линии” на телеканале Accent TV.

В данной связи глава государства отметил, что сам он намерен дружить со всеми. Он подчеркнул, что сегодня встретился с послами Франции и Российской Федерации, на днях предстоит встреча с послом США, а на следующей неделе – с главами всех дипломатических миссий.

– Нельзя относиться однобоко. Граждане РМ этого не хотят. 90% граждан Молдовы скажут: «Давайте дружить и с Россией, и с Европой, и с США». Нужно смотреть дальше: жизнь не заканчивается 24 февраля. Будут и другие кампании и так далее, – сказал он.