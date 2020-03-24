Додон жестко ответил диванным критикам: Буду участвовать в разрешении этой кризисной ситуации до победного конца! (ВИДЕО)

0

Некоторые политические деятели возмущены тем, что президент принимает активное участие в разрешении сложившегося в нашей стране кризиса. На брифинге для прессы Игорь Додон жестко ответил тем, кто его критикует за это.

– Уважаемые оппоненты, сидящие дома на карантине, которым больше нечего делать, кроме как заниматься политикой. Мы приняли решение находиться на передовой и решать ситуацию вместе с врачами и полицейскими. Да, мы подвергаем себя рискам, в отличие от вас, сидящих дома с семьями и детьми. Каждый день я, министр и премьер бываем в больницах, общаемся с людьми, так как мы взяли на себя обязательство быть на первой линии. Хочу сказать тем, кого это раздражает, что и премьер-министр, и президент, и министры – все мы будем участвовать в разрешении этой кризисной ситуации до тех пор, пока она не закончится, – отметил Игорь Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.