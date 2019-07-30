Додон: Желание социалистов и президента – вернуть российские телеканалы и снять ограничения для всех (ВИДЕО)

Демпартия заставляла граждан смотреть по телевизору то, что сама ДПМ и ее лидер Влад Плахотнюк считали нужным. Однако надо дать возможность людям смотреть всё, что они хотят. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках “прямой линии” в “Одноклассниках”, комментируя возможное снятие запрета на ретрансляцию российских телеканалов.

– Мы были изначально против и будем добиваться пересмотра законодательства. Реально ли это в нынешнем парламенте, с нынешними партиями? Будем вести переговоры, так как там разные позиции, а нужен 51 голос для этого. Но желание социалистов и президента – вернуть российские телеканалы и снять ограничения для всех, для Запада и Востока. Пусть люди сами выбирают, что они хотят смотреть. Мы будем настаивать на смене законодательства. Думаю, этими вопросами наши коллеги из парламента плотно займутся осенью, – сказал он.