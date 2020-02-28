Додон: Жду формализации союза Санду-Канду-Шор-Нэстасе (ВИДЕО)

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Попытка заблокировать отчет премьера в парламенте – дешевый спектакль в исполнении оппозиции. Так считает Игорь Додон. Он отмечает, что разница между Ионом Кику и Майей Санду – как “небо и земля”, а потому “акумовцы” были не заинтересованы в том, чтобы кто-то предстал в лучшем свете, чем их лидер.

Заявления были сделаны в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”. Глава государства отмечает, что ничего другого, кроме как свое воспитание, этим выпадом оппозиция не показала. Обратил внимание президент и на очевидные движения на политической арене страны.

– Мы видим подвижки на политической сцене, попытки создать коалицию – Санду, Шор, Канду, Нэстасе и др. Желаю им успехов в этом и жду попыток формализовать такое парламентское большинство. Пусть всем станет ясно, что они из себя представляют, – заявил он.