Додон: “Ждите приятных новостей!”. В понедельник руководство страны объявит о первых шагах для улучшения жизни граждан

Додон: “Ждите приятных новостей!”. В понедельник руководство страны объявит о первых шагах для улучшения жизни граждан

В понедельник, 18 ноября, президент, премьер и спикер проведут первую планерку, о которой ранее говорил глава государства. После этого стороны объявят о первых шагах, которые будут предприняты для улучшения жизни граждан. 

Об этом Игорь Додон написал в соцсети.

Полностью согласен: меньше болтовни и больше дел. Только закончили детальное обсуждение конкретных шагов, которые намерены запустить с коллегами из правительства и парламента.  Ждите приятных новостей. В 9:00 в понедельник – пресс-конференция, – отметил он. 

Глава государства также добавил, что “самое важное  – чтобы люди почувствовали положительные изменения в качестве жизни и поверили, что у нашей страны есть будущее”.

Это – основной вызов. И я думаю, что мы с этим справимся, – добавил он. 

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