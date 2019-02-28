Додон: Жаль, что приднестровцы выбрали своими представителями в парламенте людей, которых они никогда не видели и не знали

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Ход голосования на выборах в Приднестровье и его результаты стали итогом договоренности лидеров лево- и правобережья Днестра. Подробнее об этом президент Молдовы Игорь Додон рассказал в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Я думаю, что там была задача, чтобы за социалистов было меньше, но люди просто не послушали и некоторые голосовали за ПСРМ. Я слышал много разговоров о том, что это, якобы, организовали социалисты. Но если бы это действительно было так, за ПСРМ было бы 95%, а не 53%. Социалисты, знаю точно, в этом не замешаны, – сказал он.

Глава государства не сомневается в том, что голосование в Приднестровье проходило по организованному, четкому и системно подготовленному плану, о котором знали и на правом берегу.

– Автобус, к примеру, с потенциальными голосующими, если имел наклейку, то его пропускали, а если не имел, то его останавливали и разворачивали молдавские полицейские. Это понятно, это система была. С системой без чёткого понимания, с одной стороны и с другой, это было бы невозможно. Поэтому обратились и левые, и правые для того, чтобы разобраться, что делать с результатами этих округов, и будут разбираться. Но это феномен, – добавил Додон.

Вместе с тем президент поприветствовал высокую явку граждан в Приднестровье. По его мнению, это определенный шаг к реинтеграции двух берегов. Однако вопросов остается много.

– Как они туда доехали, как они голосовали, за кого голосовали, за людей, которых они ни разу не видели? Эти люди, которые прошли по одномандатным округам, будут представлять в молдавском парламенте интересы Приднестровья. Смысл этих двух мандатов для Приднестровья был в том, чтобы там были уроженцы Приднестровья, которые там жили, там учились, там, может быть, и сейчас находятся. Так вот, эти два представителя – это точно не представители Приднестровья. И почему приднестровцы на это пошли, зачем? Если хотели организовать то, что организовали, надо было двоих своих предложить, если они не хотели голосовать за наших. Нет, они взяли и проголосовали за людей, которых они никогда не видели и не знали. Это очень серьёзный вопрос. На будущее, может быть, стоит и в законодательстве предусмотреть, чтобы кандидаты по одномандатным округам были из этих округов, потому что идея смешанной системы именно в этом – чтобы люди представляли интересы региона, – пояснил Додон.

В заключение Игорь Додон выразил надежду на то, что приднестровцы и впредь будут активно голосовать на выборах в Молдове, так как “от их голоса зависит многое”.