Додон: Здоровье населения – приоритет для страны (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился с группой международных экспертов и местных специалистов по церебральным сосудистым заболеваниям. Завтра они проведут в Кишиневе Международную конференцию под названием «Приоритетные действия в области политики по борьбе с инсультами в Республике Молдова».

⁃ Рад тому, что Республика Молдова проводит такое масштабное мероприятие, и принял приглашение принять участие в открытии конференции. Данное событие представляет собой платформу для коммуникации между медиками, научно-образовательными кадрами, экспертами и учеными из более чем 30 стран, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Участники беседы говорили о проблеме инсультов, которые представляют собой большую медико-социальную проблему и считаются одной из основных причин смертности в Республике Молдова. Согласно статистике, в настоящее время 80 тысяч молдаван страдают от церебральных сосудистых заболеваний, в связи с этим разрабатывается национальная программа по борьбе с недугом и его предотвращению.

⁃ Подчеркнул, что здоровье населения является приоритетом для страны, и добавил, что администрация президента уделяет повышенное внимание этой сфере, особенно укреплению национальной системы охраны здоровья, определению решений по улучшению условий труда медицинского персонала, оснащению медицинских учреждений необходимым оборудованием и т.д. Выразил благодарность врачам за их деятельность, направленную на укрепление здоровья населения и за усилия по развитию медицинской науки и практики, – подытожил он.