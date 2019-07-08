Додон: Завтра парламент начнет процедуру отставки Харунжена, после чего я подпишу указ об его увольнении

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Прошло уже больше месяца с тех пор, как всё молдавское общество, а также руководство Парламента и Правительства Республики Молдова и сам президент попросили Эдуарда Харунжена уйти в отставку достойно. Однако, в отличие от других высокопоставленных должностных лиц страны, нынешний генеральный прокурор, назначенный на этот пост в весьма сомнительных с точки зрения законности обстоятельствах, так и не нашел в себе смелости уйти.

Об этом на своей странице в соцсети написал президент Игорь Додон, который напомнил, что с самого момента назначения на Харунжена эту должность он опротестовал процедуру, по которой последний стал генеральным прокурором.

– В создавшейся ситуации Парламент Республики Молдова созовет на завтра заседание, чтобы начать процедуру отстранения данного лица от должности. Согласно законодательству Республики Молдова, сразу после осуществления процедур законодательного характера я буду готов подписать указ об отставке генерального прокурора. Восстановление и укрепление правового государства в Республике Молдова – приоритет номер один для нас, и любые попытки подорвать этот процесс будут решительно пресечены, – подчеркнул глава государства.