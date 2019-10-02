Додон: Защищать православную веру – наш долг!

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Президент Молдовы Игорь Додон искренне поздравил всех православных верующих, крещеных в честь Святого Благоверного Игоря, Великого Князя Черниговского и Киевского, с праздником, который отмечает сегодня Православная церковь.

Святой Благоверный Игорь прославился своей мученической жертвой, которой искупил грех внутренних конфликтов Древней Руси. Он умер как мученик в XII веке и стал символом мира и смирения.

Этот Святой правоверный Князь – мой небесный заступник. Считаю, что наш долг – защищать православную веру и наши традиционные ценности и передавать их в наследство будущим поколениям. Желаю Республике Молдова и всем православным народам мира и благополучия, – отметил он.