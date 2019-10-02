Додон: Защищать православную веру – наш долг!

Додон: Защищать православную веру – наш долг!

Президент Молдовы Игорь Додон искренне поздравил всех православных верующих, крещеных в честь Святого Благоверного Игоря, Великого Князя Черниговского и Киевского, с праздником, который отмечает сегодня Православная церковь.

Святой Благоверный Игорь прославился своей мученической жертвой, которой искупил грех внутренних конфликтов Древней Руси. Он умер как мученик в XII веке и стал символом мира и смирения.

Этот Святой правоверный Князь – мой небесный заступник. Считаю, что наш долг – защищать православную веру и наши традиционные ценности и передавать их в наследство будущим поколениям. Желаю Республике Молдова и всем православным народам мира и благополучия, – отметил он.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md